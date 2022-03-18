Ульяновск, 18 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесен приговор по делу об управлении машиной в пьяном виде и угрозах в адрес полицейского: правоохранителю угрожали металлической трубой. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Инцидент произошёл в Новоспасском районе 19 октября 2021 года. Правоохранители установили, что в одной из деревень сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21 213, которым управлял в состоянии алкогольного опьянения 26-летний мужчина.

«Водитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Более того, задержанный, вооружившись металлической трубой, высказал слова угрозы применения насилия в отношении инспектора ГИБДД», — говорят в надзорном ведомстве.

Новоспасский районный суд признал водителя виновным в повторном управлении транспортом в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ) и угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Решением суда ему назначено три года колонии общего режима. В ведомстве отмечают, что приговор вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года житель Теренгульского района Ульяновской области, который побил сотрудника полиции, получил два года колонии строгого режима.

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