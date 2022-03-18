Уфа, , 09:09 — REGNUM Рекультивацию Сибайского карьера намерены начать в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Карьер Onf.ru

Проект по рекультивации земель в Сибае, которые были загрязнены в процессе работы предприятия по добыче и обогащению руд, был представлен на заседании инвестиционного комитета Башкирии в формате «Инвестчас».

По словам инвестора, предприятие уже опробовало технологии рекультивации Учалинского карьера, имеет положительные результаты по очищению горнорудных хранилищ в других субъектах Российской Федерации, Узбекистане и Казахстане.

Сейчас инвестор намерен начать рекультивацию Сибайского карьера, получить разрешение на строительство опытно-промышленного производства комплексной переработки отходов в концентраты.

«То есть из старых, накопленных ещё с советских времен хвостохранилищ мы можем извлечь полезные элементы, а главное — вывести из них токсичные отходы и вернуть промышленным землям первоначальный вид», — приводит пресс-служба слова инвестора. На реализацию данного проекта, который рассчитан на пять лет, планируется направить более 1,3 млрд рублей.«Очень интересная и нужная инициатива, в первую очередь для жителей Сибая. В 2019 году мы интенсивно работали над тем, чтобы Сибайский карьер не отравлял людей и окружающую среду. Поэтому ваши технологии нам нужны», — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, поручив профильным министерствам и ведомствам оказать предприятию максимальную поддержку в реализации планов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут построить завод по производству нефтехимической продукции.