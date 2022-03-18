Монреаль, Канада, , 09:06 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Хоккеист команды «Даллас Старз» (сс) DalStars9

В составе «Далласа» шайбы забросили нападающие Радек Факса, Джейми Бенн и защитник Йон Клингберг, оформивший дубль. Российские форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов отдали по одной результативной передаче.

В составе «Монреаля» точными бросками отметились нападающие Коул Кофилд, Ник Судзуки и защитник Кори Шунеман. Российский защитник Александр Романов отметился голевым пасом.

На сегодняшний день «Даллас» занимает девятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 69 очков. «Монреаль» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с 41 очком.

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