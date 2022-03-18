Радужный, Югра, , 09:06 — REGNUM В Нижневартовском районе ХМАО сонный водитель автомобиля «Лада» въехал в снежный вал. Пострадали пять человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Югре.

На месте происшествия Пресс-служба Госавтоинспекции по ХМАО

Авария произошла 18 марта коло 04:45 (02:45 мск) на восьмом километре объездной дороги города Радужный, в Нижневартовском районе. Управляя «Ладой» 53-летний водитель при проезде перекрёстка выехал за пределы проезжей части с последующим наездом на снежный вал. В результате ДТП водитель и четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести.

Предварительной причиной происшествия явилось переутомлённое и сонливое состояние водителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области 17 марта погибли два водителя из-за лопнувшего колеса у одного из автомобилей на федеральной трассе М-11 «Нева».

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