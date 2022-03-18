Кишинёв, , 09:05 — REGNUM Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям, несмотря на объявленный ранее правительством нейтралитет. Об этом говорится в заявлении оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), размещённом на сайте организации.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В ПСРМ отреагировали на то, что Молдавия поддержала обращение к ВТО о снятии торговых преференций с России. «Социалисты» напомнили, что Молдавия сильно зависит от российского импорта, следовательно, поддержка санкций создает дополнительный фактор для роста цен.

«Сильные страны полны решимости еще больше изолировать Россию от своих экономик, но давайте зададимся вопросом: готова ли Молдова полностью изолировать свою экономику от востока? Хватит ли у нас резервов для этого?» — говорится в заявлении.

Авторы обращения призвали руководство Молдавии сохранять заявленный ранее нейтралитет и оценивать свои поступки.

Напомним, 16 марта в ВТО обратились 14 стран, входящих в организацию, с заявлением о намерении лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле. Молдавия вошла в их число.