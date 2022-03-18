Пермь, , 09:05 — REGNUM В Пермском крае после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту загрязнения нефтепродуктами двух рек. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Уголовное дело

По данным прокуратуры, в середине июля 2021 года из-за незаконной врезки в нефтепровод произошел разлив нефти на рельеф местности и дальнейшее ее попадание в реки Савалеиха и Верхняя Мулянка. Биологическим ресурсам и самим рекам был нанесен ущерб.

Материалы проверки поступили в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ («Загрязнение водных объектов»).