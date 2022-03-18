Донецк, , 09:04 — REGNUM Вооружённые формирования Украины обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке. Об этом 18 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В представительстве рассказали, что огонь был открыт в 7:45 со стороны населённого пункта Красногоровка, который занимают украинские войска. Оттуда было выпущено четыре снаряда калибром 122 мм по микрорайону Текстильщик в Донецке.

Информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 марта украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка.