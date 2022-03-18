Ярославль, 18 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Ярославле во Фрунзенском районе города начал работу новый детский сад «Улыбка». Об этом рассказал мэр города Владимир Волков.

Vk.com/vm_volkov Детский сад «Улыбка»

«Первых малышей принял детский сад «Улыбка» на Дядьковской, 7. Сейчас здесь работает одна группа, пока ее посещают шесть детей от года до трех лет. К концу марта откроют еще одну группу, а в целом дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест», — рассказал чиновник.

В соседнем детском саду, построенном ранее, открыты уже четыре группы в которых занимается 78 детей.

Учреждения были построены в рамках нацпроекта «Демография». Их сдали в эксплуатацию в декабре 2021 года