Париж, 18 марта 2022, 09:03 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон оценивает стоимость своей предвыборной программы в 50 млрд евро в год, передает BFM TV.
В ходе пресс-конференции, посвященной предвыборной компании, Эммануэль Макрон оценил стоимость своей программы в 50 млрд евро в год.
Глава государства также пообещал снижение налогов.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франциистремится достичь полной занятости населения в течение пяти лет.
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