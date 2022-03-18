Париж, 18 марта, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон оценивает стоимость своей предвыборной программы в 50 млрд евро в год, передает BFM TV.

Сайт президента Франции Эммануэль Макрон

В ходе пресс-конференции, посвященной предвыборной компании, Эммануэль Макрон оценил стоимость своей программы в 50 млрд евро в год.

Глава государства также пообещал снижение налогов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франциистремится достичь полной занятости населения в течение пяти лет.