Тбилиси, , 23:52 — REGNUM Грузинская оппозиционеры хотят законодательно запретить российским компаниям участвовать в государственных тендерах на териитории Грузии, сообщает 17 марта грузинский телеканал «Формула».

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Грузинская оппозиция утверждает, что российский бизнес за последние годы существенно усилил свои позиции в грузинской экономике. Грузинское законодательство не содержит запретов на участие компании из России в тендерах, проводимых государством. Поэтому, за 10 лет, с 2012 по 2021 годы российские компании выиграли 231 государственный тендер на общую сумму $ 170 млн. Грузинская оппозиция считает такое большое присутствие российского бизнеса в экономике Грузии абсолютно неприемлемым и обвиняет грузинское правительство и правящую партию «Грузинская мечта» в трусости и беспринципности. Оппозиция утверждает, что правительство должно руководствоваться не только экономическими интересами, но и «моральными соображениями», а потому обязано свернуть экономическое сотрудничество со «страной-оккупантом». В связи с этим, грузинская оппозиция внесла в парламент законопроект о полном запрете для российских юридических и физических лиц на участие в государственных тендерах.