Шилка, Забайкальский край, , 09:01 — REGNUM В Забайкалье суд восстановил права пострадавшей от паводков семьи из Шилки на получение социальных выплат в связи с утратой имущества. Подробности сообщает телеграм-канал прокуратуры региона.

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Шилкинский межрайонный прокурор обратился в суд с иском в интересах семьи об установлении факта постоянного проживания в доме, подвергшемся подтоплению в результате паводков, а также признании за ними права на получение компенсации в связи с утратой имущества первой необходимости.

В ходе прокурорской проверки установлено, что семья длительное время проживала в Шилке по найму в доме собственника, который постоянно проживает по другому адресу. Во время произошедшего паводка дом затопило, что повлекло утрату всего имущества первой необходимости, принадлежащего семье нанимателей.

Суд первой инстанции отказал в иске, указав что выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости по указанному адресу уже получила семья собственника жилого помещения. Не согласившись с решением суда, прокурор обжаловал его в апелляционном порядке.

Забайкальский краевой суд отменил решение суда и удовлетворил заявленные прокурором требования. Судебная коллегия по гражданским делам указала, что дополнительно представленными в суд доказательствами прокурор подтвердил, что именно семья нанимателя постоянно проживала в доме на момент произошедшего паводка, и именно ее имущество было утрачено в результате наводнения.

Права пострадавшей от паводка семьи на получение социальных выплат восстановлены.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле пострадало 17 районов края, где объявлялись режимы ЧС. Всего в зонах подтопления оказалось почти 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками было размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры.

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