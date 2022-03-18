Нью-Йорк, США, , 09:00 — REGNUM Россия создает все необходимые условия для оказания гуманитарной помощи населению освобожденных территорий Украины, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

«На освобожденных территориях нами создаются все необходимые условия для беспрепятственного доступа желающих к гуманитарной помощи, которая в ряде мест остаётся фактически единственной возможностью выжить», — заявил Небензя.

Он добавил, что главы украинских городов перепродают местным предпринимателям медикаменты, одежду и продовольствие, которые поступают от международных организаций.

«Такие факты нами достоверно установлены в городах Житомире, Ивано-Франковске, Виннице, Ровно, Луцке, Дубне, Владимире-Волынском и Львове», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона запросит новое экстренное заседание Совета Безопасности ООН по американским биологическим лабораториям на Украине в связи дополнительной информацией, которая была получена Москвой.