Нью-Йорк, США, 18 марта 2022, 09:00 — REGNUM Россия создает все необходимые условия для оказания гуманитарной помощи населению освобожденных территорий Украины, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Он добавил, что главы украинских городов перепродают местным предпринимателям медикаменты, одежду и продовольствие, которые поступают от международных организаций.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона запросит новое экстренное заседание Совета Безопасности ООН по американским биологическим лабораториям на Украине в связи дополнительной информацией, которая была получена Москвой.