Канберра, 18 марта, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) обвинила компанию Meta в публикации мошеннической рекламы.

(сс) geralt Facebook

По информации регулятора, в социальной сети Facebook, принадлежащей компании Meta, была опубликована мошенническая реклама, в которой якобы участвовали австралийские знаменитости.

Пользователям предлагалось вложить денежные средства в криптовалюту. При этом их убеждали, что реклама связана известными в стране людьми — бизнесменом Диком Смитом, телеведущим Дэвидом Кохом и премьер-министром Нового Южного Уэльса Майком Бэрдом. Однако выяснилось, что никто из этих людей не причастен к проектам.

Уточняется, что один из пользователей, поверив рекламе, перевёл около 480 тыс. долларов США.