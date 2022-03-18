Москва, , 08:59 — REGNUM В Москве стартовал прием заявок на конкурс «Бюджет для граждан». В конкурсе могут принять участие как физические лица из любого региона России, так и юридические лица, сообщается на портале мэра столицы.

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Участникам конкурса предлагают разработать проекты для повышения уровня бюджетной и финансовой грамотности. Для физлиц учреждено 10 номинаций, для юрлиц — семь. Конкурс проводится в девятый раз.

Проекты принимаются до 16 мая по электронной почте. Победители конкурса «Бюджет для граждан» получат почетные грамоты и подарки. А их идеи используют в реализации проектов по финансовой грамотности.

ИА REGNUM сообщало ранее, в российских школах планируют постепенно внедрять курс финансовой грамотности, разработанный Минпросвещения РФ и Центробанком.

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