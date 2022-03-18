Чайковский, Пермский край, 18 марта, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В городе Чайковском Пермского края на скамье подсудимых оказались двое 17-летних вымогателей. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Суд

Установлено, что в ночное время в мае 2021 года молодые люди привели подростка в городской лес. Применяя угрозы насилия, они потребовали 30 тыс. рублей.

Суд признал группу пермяков виновными в вымогательстве и приговорил каждого из них к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор суда не вступил в законную силу.