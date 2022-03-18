Барнаул, , 08:56 — REGNUM Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула по факту халатности, допущенной при переселении из ветхого и аварийного жилья граждан в Барнауле. Подробности сообщает телеграм-канал ведомства.

Обрушение стены дома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным следствия, в должностные обязанности председателя комитета по жилищно — коммунальному хозяйству Барнаула входило соблюдение законодательства в жилищной сфере, в том числе организация работы по переселению граждан из аварийного жилья.

Чиновнику было достоверно известно, что в краевом центре в период с апреля 2015 по февраль 2021 года три многоквартирных дома по улице Советской Армии, и Западной 1-я были признаны аварийными, а проживающие в них люди подлежали расселению.

При этом обвиняемый не принял мер, направленных на расселение жильцов аварийный строений и выполнению процедур по изъятию жилых помещений у собственников. Халатные действия чиновника повлекли нарушение конституционных прав 89 граждан.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска, следователем СК на автомобиль обвиняемого был наложен арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле в ночь на 6 апреля 2021 года пришлось экстренно эвакуировать более 50 жильцов дома по ул.1-я Западная, 51: произошло обрушение несущих конструкций.

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