Лас-Вегас, США, 18 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Basevych Andrey Евгений Дадонов

В составе «Вегаса» дубль оформил российский форвард Евгений Дадонов. Также отличились Бретт Хауден, Николя Руа и Вильям Карлссон.

В составе «Флориды» точными бросками отметились нападающие Картер Вераге, Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт.

На сегодняшний день «Вегас» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 70 очков. «Флорида» идёт на первом месте в Восточной конференции с 88 очками.

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