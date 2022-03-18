Чебоксары, , 08:55 — REGNUM В столице Чувашии 18 марта в связи с празднованием восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией на несколько часов ограничат продажу алкогольной продукции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар.

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Праздничный концерт состоится вечером 18 марта на Красной площади. В мэрии отмечают, что в этом году мы «празднуем Крымскую весну, но и выражаем свою поддержку жителям Донбасса».

С учётом праздника власти ввели ограничение на продажу алкоголя вблизи мест проведения мероприятия.

«Запрет будет действовать за два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания концерта», — поясняют в администрации.

Отметим, что 18 марта планируется отправка второй партии гуманитарной помощи жителям Донбасса. Предварительно заявлялось, что собрано почти 100 тонн продуктов и товаров первой необходимости.

Напомним, ранее в Чебоксарах в рамках празднования восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией прошла акция «Крымский мост в ПФО». Местом проведения стал Московский мост.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошёл референдум, по результатам которого почти 97% участников поддержали воссоединение данных территорий с Россией.

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