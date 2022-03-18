Париж, , 08:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон стремится достичь полной занятости населения в течение пяти лет, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

Эту идею Макрон представил на пресс-конференции в Обервилье.

«Цель полной занятости достижима. Она состоит в том, чтобы в течение следующих пяти лет делать то, что мы делали», — отметил глава французского государства, представляя предвыборную компанию.

Президент также хочет превратить Биржу труда (Pôle emploi) во «France Travail». Речь идет о создании единого окна.

Еще одна идея кандидата добиться полной занятости, продолжить реформу страхования по безработице.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки, которые вспыхнули на французском острове Корсика, следует прекратить. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон 17 марта в ходе выступления со своей предвыборной программы.

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