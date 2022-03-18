Казань, 18 марта, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Почти полмиллиона рублей потерял 35-летний житель Казани, пытаясь купить трактор в интернете. С заявлением пострадавший обратился в полицию, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

Don Hankins Интернет-мошенничество

Мужчина 3 марта на сайте по реализации сельскохозяйственной техники увидел объявление по продаже трактора. Связавшись с менеджером, ему подтвердили наличие товара и предоставили реквизиты для оплаты. После заключения договора купли-продажи заявитель перевел требуемую сумму на предоставленный счет, однако от компании-продавца информация об отправке трактора так и не поступила. Также на сайте поменялись номера телефонов. Материальный ущерб пострадавший оценил на 478 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИА REGNUM напоминает, курганский юноша потерял деньги при покупке бивня мамонта через интернет.

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