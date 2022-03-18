Кызыл, 18 марта, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Туве по инициативе минэкономразвития и предпринимателей собрали гуманитарную помощь для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, пункты сборы были открыты на базе организаций и общественных движений.

Правительство Тувы Гуманитарная помощь для беженцев из ЛДНР. Тува

В результате удалось собрать несколько тонн продуктов питания с длительным сроком хранения, товары по уходу за детьми, посуду, постельные принадлежности, средства личной гигиены, бытовую химию и так далее.

«Гуманитарную помощь из Тувы доставят в город Армянск Республики Крым. Первую партию для жителей Донбасса жители республики отправили еще в начале марта», — отметили в правительстве.