Нью-Йорк, США, 18 марта 2022, 08:53 — REGNUM Позиция властей Украины не позволяет Вооруженным силам России эвакуировать с территории этой страны всех желающих, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона запросит новое экстренное заседание Совета Безопасности ООН по американским биологическим лабораториям на Украине в связи дополнительной информацией, которая была получена Москвой.