Нью-Йорк, США, , 08:53 — REGNUM Позиция властей Украины не позволяет Вооруженным силам России эвакуировать с территории этой страны всех желающих, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.

Василий Небензя Russiaun.ru

«С начала специальной военной операции на горячую линию Минобороны России поступило свыше 2,5 млн запросов об эвакуации в Россию. С сожалением вынуждены констатировать, что пока не получается эвакуировать всех, потому что им запрещают это делать украинские власти», — заявил Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона запросит новое экстренное заседание Совета Безопасности ООН по американским биологическим лабораториям на Украине в связи дополнительной информацией, которая была получена Москвой.