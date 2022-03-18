* талиба — запрещённая в России организация

Кабул, 18 марта, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Офис заместителя премьер-министра движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Абдул Гани Барадара отреагировал на публикацию видео, на котором брат бывшего начальника паспортного управления Аламгуля Хаккани предаётся веселью и затем подвергается аресту. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Игоревич Шашлык

«Божье повеление нельзя игнорировать, любой мужчина или женщина, нарушившие веление Господа, должны быть наказаны публично», — заявил личный секретарь муллы Барадара.

Разведка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала видеозапись, на которой Абдулла, брат Аламгуля Хаккани, запечатлён с другими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и женщинами.

Человек, записавший видео, утверждает, что в комнате находилось несколько мужчин и женщин, на столе были алкоголь и шашлыки. Затем он обвиняет человека, который утверждает, что он брат Аламгуля Хаккани: «Ты же говорил, что за паспорта ты получишь по восемьсот долларов».

»Такое поведение является неповиновением Богу, и, если такое будет и далее иметь место, Бога разгневается на всю нацию», — сказал Абдулла Азам, личный секретарь муллы Барадара.