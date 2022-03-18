Пермь, 18 марта 2022, 08:50 — REGNUM В Перми по факту похищения беременной женщины возбудили уголовное дело. В совершении преступления обвиняют горожанина 1986 года рождения. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело
Уголовное дело

По данным ведомства, 14 марта 2022 года мужчина выследил свою бывшую сожительницу, находящуюся в состоянии беременности. Злоумышленник насильно поместил пермячку в автомобиль, отвез в квартиру на территории Свердловского района Перми и удерживал её там. В тот же день женщина, оказавшись на улице, смогла вырваться и убежать от экс-сожителя.

Мужчине предъявлено обвинение. В отношении фигуранта избрана мера пресечения. Он заключен под стражу.