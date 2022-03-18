Пермь, , 08:50 — REGNUM В Перми по факту похищения беременной женщины возбудили уголовное дело. В совершении преступления обвиняют горожанина 1986 года рождения. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело

По данным ведомства, 14 марта 2022 года мужчина выследил свою бывшую сожительницу, находящуюся в состоянии беременности. Злоумышленник насильно поместил пермячку в автомобиль, отвез в квартиру на территории Свердловского района Перми и удерживал её там. В тот же день женщина, оказавшись на улице, смогла вырваться и убежать от экс-сожителя.

Мужчине предъявлено обвинение. В отношении фигуранта избрана мера пресечения. Он заключен под стражу.