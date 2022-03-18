Москва, , 08:50 — REGNUM Власти Египта отменили штрафы для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания на курорте в Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Египет

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Она рассказала, что данную информацию официально подтвердил министр туризма Египта. Уточняется, что мера является временной. Согласно принятому решению, российские туристы, просрочившие период безвизового пребывания, освобождаются от уплаты штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии рассчитывают завершить планировку территории курорта «Армхи» в Джейрахском районе республики до конца 2022 года.