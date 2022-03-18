Ставрополь, 18 марта, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Заместителя главы администрации города Ставрополя заключили под стражу. Ранее в отношении него было возбуждено два уголовных дела о превышении должностных полномочий с причинением ущерба на многомиллионные суммы. Суд постановил арестовать подозреваемого, сообщили 17 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Victor Арест

«Учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела, личность подозреваемого, прокурором в судебном заседании дано заключение о необходимости взять под стражу указанное должностное лицо», — говорится в сообщении.

По решению суда замглавы администрации останется под стражей два месяца — до 17 мая.

Имя арестованного не сообщается, но, как считают в местных СМИ, речь идет об Иване Скорнякове, его подозревают в превышении полномочий при подписании документов о контрактах на благоустройство города Ставрополя, которые были не до конца выполнены, сумма ущерба от его действий превышает 40 млн рублей.

Читайте также: Заместитель мэра Ставрополя попал под уголовное дело из-за плитки