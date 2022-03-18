Томск, , 08:46 — REGNUM В Томской области правоохранители задержали местную жительницу 1961 года рождения, оставившую дискредитирующие надписи на Доме культуры. Заявление поступило от работника учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

Краска Cdnvideo.ru

Как выяснилось, женщина сделала оскорбительные надписи белой краской ночью. Было возбуждено уголовное дело за вандализм, а также составлен административный материал по факту публичных действий, направленных на дискредитацию Вооружённых сил России.

«Предоставленный полицией материал рассмотрен в суде. Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

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