Уфа, , 08:51 — REGNUM Уголовное дело по факту хищения земельного участка, на котором возведен детский сад, возбуждено в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Детский сад Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Сообщается, что в 2019 году Арбитражный суд Башкирии вынес решение в пользу ОАО «Стерлитамакское» о признании недействительным постановления администрации Стерлитамакского района о предоставлении в пользование Отрадовскому сельсовету земельного участка, на котором за счет бюджетных средств был возведен детский сад на 139 мест.

По версии следствия, представители ОАО «Стерлитамакское» представили в суд межевой план и заключение кадастрового инженера ООО «Уралземпроект», в которых содержалась ложная информация о расположении спорного участка в границах другого земельного участка, принадлежащего этой фирме.

В материалах дела указано, что по ходатайству заявителя сотрудники ООО «Уралземпроект» провели судебную землеустроительную экспертизу, выводы которой также были фальсифицированы в пользу фирмы, впоследствии участок был продан ОАО «Стерлитамакское», которому ООО «Уралземпроект» было подконтрольно.

«Как следствие, администрация Стерлитамакского района утратила право собственности на земельный участок, стоимостью не менее пяти млн рублей, а построенный на нем детский сад, на возведение которого было затрачено более 105 млн рублей, не эксплуатируется в этой связи до настоящего времени. Таким образом, уже длительное время нарушается право жителей Стерлитамакского района на дошкольное образование», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам фальсификации доказательств, повлекшей тяжкие последствия, а также мошенничества. Расследование дела продолжается.