Пекин, , 08:45 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с генсеком Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином обсудил необходимость укрепления единства внутри организации для противостояния односторонним санкциям. Об этом сообщается на сайте МИД КНР.

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«Мы должны решительно противостоять незаконным односторонним санкциям, уважать цели и принципы Устава ООН и защищать международные равенство и справедливость», — заявил Ван И.

По его словам, Шанхайской организации сотрудничества необходимо «активнее имплементировать устойчивую концепцию безопасности для поддержания региональной стабильности».

Кроме того, страны-члены ШОС должны «решительно противостоять возвращению к мышлению времён холодной войны», заключил Ван И.