Рубежное, ЛНР, , 08:45 — REGNUM Бойцы Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) подняли флаг республики над администрацией города Рубежное, ранее освобожденного от киевских боевиков. Видеозапись этого 18 марта размещена в телеграм-канале НМ ЛНР.

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На выложенных в интернет кадрах видно, как два бойца НМ ЛНР забираются на козырек над входом в администрацию Рубежного, в здании которой выбиты стекла в результате боевых действий, и поднимают над городской администрацией флаг республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела Донецка украинскими вооружёнными формированиями погибли жители города