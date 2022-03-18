Москва, , 08:44 — REGNUM Российская элита должна отбросить зарождающиеся химеры «минимизаторства» и «обратимости», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Сергей Кургинян Василий Хромов © ИА REGNUM

По словам политолога, сейчас в российской элите, которая еще до конца не оклемалась после осознания невозможности интегрироваться в Запад зреют новые группы. Одна группа предлагает идею минимизации издержек от разрыва с Западом и санкций, а вторая — идею обратимости процесса разрыва с Западом.

«Товарищи «минимизаторы» и «обратимщики». К сожалению, вы также потерпите фиаско, как и идея вхождения. Но за идею вхождения очень дорого заплатили. Ни надо теперь снова платить за идею минимизации и идею обратимости. Давайте доведем это дело до конца, и вот тогда будет следующая фаза нашего развития», — заявил Кургинян.

Напомним, что еще с позднесоветского периода элита СССР (преимущественно в спецслужбистской ее части) осуществляла идею вхождения России в Запад с целью дальнейшего образования единого пространства «от Лиссабона до Владивостока». Под эту идею был разрушен СССР. Последние события показали, что Россия Западу не нужна в принципе.