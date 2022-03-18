Москва, 18 марта 2022, 08:44 — REGNUM Российская элита должна отбросить зарождающиеся химеры «минимизаторства» и «обратимости», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
По словам политолога, сейчас в российской элите, которая еще до конца не оклемалась после осознания невозможности интегрироваться в Запад зреют новые группы. Одна группа предлагает идею минимизации издержек от разрыва с Западом и санкций, а вторая — идею обратимости процесса разрыва с Западом.
Напомним, что еще с позднесоветского периода элита СССР (преимущественно в спецслужбистской ее части) осуществляла идею вхождения России в Запад с целью дальнейшего образования единого пространства «от Лиссабона до Владивостока». Под эту идею был разрушен СССР. Последние события показали, что Россия Западу не нужна в принципе.