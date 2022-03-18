Иркутск, , 08:44 — REGNUM ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) продолжит реализацию социально значимых проектов на территории своего присутствия — в Усть-Кутском районе. Об этом сказано на официальном сайте ИНК по итогам встречи генерального директора АО «ИНК-Капитал» Марины Седых с представителями местной власти и общественных организаций, а также победителями гранатового конкурса ИНК.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Стройка не останавливается ни на минуту, мы даже перешли на круглосуточный режим, чтобы быстрее все построить и достроить. Речи о выживании компании нет вообще, речь идет только о дальнейшей работе и развитии компании», — подчеркнула генеральный директор.

Напомним, Иркутская нефтяная компания (ИНК) — один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Якутии. Крупнейший инвестиционный проект ИНК — газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, 2 гелиевых завода и Иркутский завод полимеров. В настоящее время общее число сотрудников компаний группы — более 11 тыс. человек.

Сейчас, несмотря на изменившуюся из-за санкций экономическую ситуацию, на стройплощадке работают более 3 000 специалистов из Усть-Кута, Иркутска и других городов. Прогресс проекта достиг 50%.

Продолжаются работы по бетонированию фундамента, монтажу железобетонных колонн. На заводе полимеров также реализуется активная фаза монтажа металлоконструкций.

Руководство ИНК подчеркнуло, что конкурсы на получение грантов, помощь общественным организациям и прочие проекты компании будут и в новых экономических условиях реализовываться в полном объеме и при прежнем финансировании.

Это известие не прошло незамеченным в иркутских телеграм-каналах. К примеру, «Иркутск политический» поделился наблюдением:

«Мы видим, как крупный бизнес, который пострадал от санкций, сохраняет все социальные обязательства, которые брал на себя ранее. Мы сообщали, что Русал и Илим подняли в Иркутской области зарплату работникам. Очень важно, что в условиях возможного пред-кризиса крупный российский бизнес, который принято всегда крыть <…> выступает, как ответственный партнёр государства и общества».

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