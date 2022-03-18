Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Ситуация на Украине затронет весь мир, полагает госсекретарь США Энтони Блинкен. Последствия этого кризиса уже ощущаются в росте цен на продовольствие, заявил он 17 марта на пресс-конференции.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

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Глава Госдепартамента отметил, что изменения цен чувствуются по всему миру, кроме того, возникают опасения из-за поставок продуктов питания и топлива. Мировому сообществу нужно что-то предпринять.

«Это серьёзные проблемы, которые мировому сообществу нужно срочно решить», — подчеркнул Блинкен.

Глава американской дипломатии также заявил, что действия России указывают на отсутствие настроя на дипломатическое взаимодействие с руководством Украины. США, отметил он, поддерживают усилия Киева, направленные на деэскалацию дипломатическим путём.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден, по словам Блинкена, намерен предупредить Пекин о «последствиях» в случае поддержки действий России на Украине.

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