Чебоксары, , 08:43 — REGNUM В Чебоксарах завершены аукционы по благоустройству четырёх общественных пространств. Подрядчики определены, сообщает в телеграм-канале глава администрации чувашской столицы Денис Спирин.

В Чебоксарах Cap.ru

По итогам торгов не снизилась начальная стоимость благоустройства площади Республики: общество «Дорисс-ремстрой» выполнит работы за 37 млн рублей. На эти средства, в частности, обновят светильники, установят видеокамеры, реконструируют пешеходные сети, проведут озеленение.

Затраты на благоустройство Обиковского леса (первый этап) сократились с начальных 5,5 млн рублей до 5,1 млн рублей, победителем стало общество «Озон». Подрядчик займётся дорожками, покрытием площадок, построит спортивные и игровые площадки.

Также первый этап благоустройства пройдёт на Школьном бульваре. В результате аукциона стоимость контракта составит 13 млн рублей при начальной цене торгов в 14,7 млн рублей. Компании «Горсвет» предстоит подготовить площадку и установить 59 светильников.

Расходы на поэтапное благоустройство сквера по улице Ивана Франко составят 63 млн рублей (начальная цена аукциона — 63,1 млн рублей), к работам приступит общество «Стройка-21». В сквере обновят освещение, обновят тротуары, установят камер видеонаблюдения. Также здесь появится террасы, игровой комплекс, проведут озеленение.

По словам Дениса Спирина, подрядчики приступят к работам 20 апреля, а обновлённые территории откроют в июне — августе 2022 года.

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