Москва, 18 марта, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Московским промышленным предприятиям будет предоставлено не менее 20 мер поддержки, среди которых льготные займы и субсидии, сообщается на портале мэра столицы.

ИА REGNUM На промышленном предприятии

Также производители различной продукции могут подать заявку на присвоение специальных статусов, которые дают право на различные льготы. В частности, доступны льготные займы с процентной ставкой ниже банковской. Сумма займа может достигать 300 млн рублей.

Компании могут получить льготный заем на покупку оборудования, расширение производства, на внедрение IT-решений или компенсацию отсрочки платежей. Направить заявку на получение льгот и субсидий можно на инвестиционном портале Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, у предприятий Москвы есть большое количество успешных проектов по производству импортозамещающей продукции.

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