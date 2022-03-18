Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Американская компания Omnicom Group, которая занимается маркетинговыми коммуникациями и рекламой, объявила о том, что прекращает свою деятельность на территории России. Об этом сообщается на сайте организации.

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В заявлении отмечается, что компания в настоящий момент работает над передачей своих инвестиционных позиций и прилагает усилия для «обеспечения будущего коллег из РФ», а также пытается оказать помощь сотрудникам на Украине, включая членов их семей.

Напомним, 4 марта о своем уходе с российского рынка объявил британский рекламный холдинг WPP. В подразделении компании, которое работало в России, числилось 1400 сотрудников.

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