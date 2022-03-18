Пермь, , 08:41 — REGNUM В Перми согласован колерный паспорт будущего спортивного объекта на ул. Локомотивной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии, отмечая, что внешний вид многофункциональной спортивной арены будет уникальным.

Проект спортивной арены в Перми Gorodperm.ru

Определены детали внешнего оформления арены. На фасаде здания будет декоративная оболочка, образующая каркас из ромбовидных элементов, похожих на раскрытые «чешуйки» кедровой шишки. Они будут облицованы алюминиевыми панелями трёх близких друг к другу цветов — слоновой кости, серо-бежевого и бежево-коричневого. Также предполагается применение перфорации.

Цветовые и другие решения, а также применяемые материалы обеспечат комплексное решение всех элементов фасадов, единство архитектурного облика здания. Так, колонны здания будут выполнены в цвете «зелёный пруд», а облицовка стен фасада, ступени лестниц и пандусы — в цвете «серый брикет».

Стоит отметить, процесс строительства объекта лично контролирует губернатор Дмитрий Махонин. Ранее он подчёркивал, что краевые власти понимают всю сложность реализации проекта. Новая арена может стать одной из центральных площадок страны для проведения матчей высокого уровня