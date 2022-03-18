Гонконг, Китай, , 08:40 — REGNUM Гонконгская фондовая биржа открылась 18 марта снижением большинства котировок в результате коррекции после двухдневного роста. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Фондовая биржа geralt

Вскоре после открытия индекс Hang Seng опустился на 512 пунктов (2,38%), до уровня 20 988. По данным на 08:33 мск Hang Seng составлял 21 187,43 пункта, сократив снижение до 313,80 пункта (1,46%).

Отрицательно на величину индекса влияет снижение акций компаний общественного питания, интернет-торговли и игорного бизнеса. Поддержку рынку оказывают акции сырьевых компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 17 марта ростом на фоне итогов заседания ФРС и получения держателями российских суверенных облигаций купонных выплат в долларах США.

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