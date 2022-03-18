Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 18 марта сообщается на сайте лиги.

Александр Овечкин Michael Miller

Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу в игре с «Коламбус Блю Джекетс». Теперь на его счету стало 1394 очка (768 голов + 626 передач) в 1257 матчах. По этому показателю он сравнялся с Люком Робитайлом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Коламбусом» со счётом 7:2.

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