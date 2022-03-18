Биробиджан, 18 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Еврейской автономии увеличат количество семей, которые получают поддержку государства. В том числе, выплаты будут перечислять семьям студентов, сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн в своём телеграм-канале.

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Это решение было принято на заседании регионального правительства. Целью также поставлено максимальное исключение бюрократических проволочек при назначении пособия. Выплаты также предлагается сделать автоматически начисляемыми без подачи заявления.

«Принятые решения направлены на улучшение жизни наших людей — жителей Еврейской автономной области. К примеру, упрощен порядок получения социальных выплат для семей с детьми, поддержку получат и студенческие семьи», — подчеркнул Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджет Еврейской АО внесли изменения, по которым расходы на деятельность аппарата главы и правительства региона возрастают на 2,5 млрд рублей. Поправки были приняты на внеочередном заседании.