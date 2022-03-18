Урай, Югра, 18 марта, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Югре 18 марта произошло столкновение грузовика с автобусом. Есть пострадавшие, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по ХМАО.

Пресс-служба Госавтоинспекции по ХМАО На месте происшествия

По предварительным данным, в 06:45 (04:45 мск) на 135 км автодороги «Юг» в городе Урай, произошло столкновение грузовика с автобусом «Нефаз». Водитель большегруза не учёл дорожные и метеорологические условия, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с общественным транспортом. Пострадали четыре пассажира автобуса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах 16 марта столкнулись маршрутка, троллейбус и грузовик. Пострадали два человека.