Талукан, Афганистан, 18 марта, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Неизвестные вооружённые люди проникли в животноводческое хозяйство в уезде Дашти Кала провинции Тахар и застрелили фермера. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «8 Собх».

Mate Marschalko Убийство

По словам собеседников, инцидент произошёл после полудня 17 марта.

Источники издания уточнили, что жертву звали Хаджи Варис, и он также работал учителем в уезде Дашти Кала.

По данным источника, в результате инцидента пострадал ещё один человек.

Мотивы убийства пока неясны. Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не прокомментировали инцидент.