Тбилиси, , 23:23 — REGNUM В одном из баров Тбилиси 17 марта было совершенно нападение на журналистов и операторов грузинского телеканала «Формула».

Насилие Feans

Нападение произошло во время интервью с приехавшим из России в Грузию российским гражданином. Неожиданно на журналистов набросился одни из посетителей бара. Двое телеоператоров канала были избиты, а корреспондентке Нано Чакветадзе было нанесено сначала словесное, а потом и физическое оскорбление. Причина нападения пока неизвестна, но журналисты предполагают, что нападавший был недоволен деятельностью телеканала «Формула» по освещению событий в Грузии.

Напомним, что нападения на съёмочные группы телеканалов в Грузии носят весьма частый характер.