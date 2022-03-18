Красноярск, 18 марта, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае против отца 12-летней девочки, ушедшей из дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

(сс) Jordan McDonald Девочка

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

По данным следствия, 16 марта девочка как обычно пошла на занятия в школу. Там она сфотографировалась на подоконнике и за это получила выговор от педагога.

Примерно в 16:00 встревоженная девочка позвонила матери и сказала, что идёт в ДК на дополнительное занятие, а домой она боится возвращаться из-за возможной негативной реакции отца.

В доме культуры школьница не появилась. Следователи-криминалисты и полицейские приступили к поискам.

Девочку нашли живой 17 марта около 16:00 — на открытом участке местности по направлению из города Бородино в село Ирша Рыбинского района.

Ребёнка в тяжёлом состоянии с признаками переохлаждения доставили на автомобиле скорой помощи в больницу. Девочку госпитализировали, её планируют отправить в краевое лечебное учреждение.

Следствие также даст правовую оценку действиям педагогического состава школы и органов системы профилактики.

Расследование поставила на контроль прокуратура Красноярского края, сообщили ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Девочка провела на морозе около суток. Её нашли в 15 км от дома, лежащей на снегу в поле. Она была в сознании.

В прокуратуре уточнили, что семья школьницы не состоит на учёте в органах системы профилактики, характеризуется удовлетворительно.

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