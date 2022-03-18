Сеул, 18 марта, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Начальник штаба ВВС Южной Кореи Пак Ин Хо проведет 19 марта встречу с главой Космического командования США генералом Джеймсом Дикинсоном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВВС.

Usar.army.milv Флаги США и Южной Кореи

Ожидается, что военные двух стран обсудят вопрос о расширении обмена разведданными и сотрудничества в сфере космической безопасности и противоракетной обороны, а также способы развития возможностей союзников по обнаружению и отслеживанию вражеских ракет.

В ходе своего визита в Южную Корею Дикинсон также посетит Космический центр ВВС и Корейский институт аэрокосмических исследований.