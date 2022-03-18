Душанбе, 18 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 17 марта принял Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди. Об этом 18 марта со ссылкой на пресс-службу главы Таджикистана сообщает «Азия Плюс».

Kremlin.ru Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

«На встрече предметом обсуждения стали вопросы сотрудничества Таджикистана с ООН и ее структурами, в том числе с Управлением Верховного комиссара по делам беженцев», — говорится в сообщении.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего совершенствования правовой базы процесса сотрудничества, создания соответствующих правовых инструментов и приведения в соответствие национального законодательства Таджикистана с международными стандартами.

Отмечается, что в связи с последними событиями в Афганистане, приведшими к глубокому политическому, экономическому, социальному и гуманитарному кризису в этой стране, было предложено продолжить рабочие контакты по оказанию адресной гуманитарной помощи народу Афганистана.

В ходе встречи стороны также конструктивно обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.