Ставрополь, 18 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Ставропольском крае возбуждено еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении заместителя мэра краевого центра. На этот раз сотрудники прокуратуры и управления ФСБ по региону выявили нарушения законодательства при проведении благоустройства городских территорий. Была превышена на 15,7 млн рублей сумма, которую выплатили подрядчикам, при этом работы остались невыполненными.

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Однако замглавы администрации города подписал документы о приемке работ, не проверив исполнение госконтракта. Речь идет о выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в сквере по проспекту Юности и в сквере по улице 50 лет ВЛКСМ.

«Комитетом городского хозяйства администрации г. Ставрополя на расчетный счет ООО «Технология» перечислены денежные средства в сумме более 15,7 млн рублей за фактически не выполненные работы, указанные в актах о приемке выполненных работ. В результате указанных действий причинен ущерб на сумму более 15,7 млн рублей», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Напомним, ранее в отношении заместителя мэра города Ставрополя было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при подписании выполненных контрактов по благоустройству территории возле Комсомольского и Пионерского прудов. Тогда сумма ущерба, нанесенная его действиями, составила 25 млн рублей. Имя фигуранта дела не называются, однако в местных СМИ уточняют, что речь идет об Иване Скорнякове — заместителе главы администрации города Ставрополя, руководителе комитета городского хозяйства.