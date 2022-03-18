Саратов, , 08:40 — REGNUM На 8 — 10 дней раньше средних многолетних сроков ожидается вскрытие малых рек ото льда в Саратовской области. По словам руководителя управления обеспечения безопасности жизнедеятельности Юрия Юрина, несколько рек уже полностью вскрылись.

Ледовзрывные работы в Саратовской области 64.mchs.gov.ru

С целью снижения рисков подтопления населенных пунктов на малых реках в местах вероятного образования ледовых заторов областная служба спасения начала взрывные работы.

В этом году паводкоопасными могут оказаться 25 районов Саратовской области. В зоне подтопления могут оказаться 97 населенных пунктов с населением более 21 тыс. человек, а также более 30 км дорог местного и регионального значения.

При необходимости задействуют 12,5 тыс. человек, автомобильную, инженерную, специальную, авиатехнику и плавсредства.

Региональная служба спасения укомплектована маломерными судами, мотопомпами и суднами на воздушной подушке. Организовано ежедневное дежурство.

«Учитывая, что температура воздуха в дневные часы будет подниматься выше нуля, а ночью понижаться до слабоотрицательных значений, работа должна быть направлена на своевременное проведение необходимых неотложных работ в соответствии со складывающейся обстановкой. Все силы и средства готовы к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод», — отметил Юрин.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области разработан «Атлас рисков и угроз». Данная технология прогнозирует и предупреждает о риске возникновения чрезвычайных ситуаций. В ходе подготовки к паводкоопасному периоду просчитываются риски и разрабатываются модели развития возможной обстановки.

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