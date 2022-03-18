Москва, , 08:29 — REGNUM Специалисты Городского психолого-педагогического центра и учителя подготовили подборку приложений в «Московской электронной школе» («МЭШ»), которые помогут ученикам подготовится к экзаменам, сообщается на портале мэра столицы.

МЭШ Mos.ru

Подборка материалов в библиотеке МЭШ позволит грамотно организовать процесс подготовки, развить силу воли и справиться с переживаниями перед экзаменами.

Приложения и сценарии классных часов ориентированы на овладение школьниками механизмами управления собственным поведением, формирование умения проектировать личное и профессиональное будущее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве заявления на участие в ЕГЭ в 2022 году подали более 86 тысяч человек, из них 69 тысяч — выпускники текущего года.

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